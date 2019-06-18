أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الاستفادة من الطاقات البشرية في القارة الإفريقية، خاصة طاقات الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية للقارة، وضرورة تبادل الخبرات والتدريب المشترك وإطلاق الإبداع لأفكار الشباب، والاستفادة من العقول الإفريقية المتميزة، والحد من هجرتها للمساعدة في خلق مجتمعات اقتصادية قوية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع عدد من الوفود المشاركة في مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وعدد من الشركاء الدوليين.

وعقد شعراوي اجتماعين مع كل من وزراء التنمية المحلية واللامركزية، في كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو، والتي ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، كما التقى "شعراوي" بجان بيير مباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية، وضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الإفريقية، والاستفادة من المواد الخام المتوفرة في مدن القارة، ودورها الهام في تحقيق طفرة استثمارية ضخمة.

وشدد على أهمية مدينة الأثاث بدمياط، والتي تمثل كيان اقتصادي متكامل يساعد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الإفريقية، بالإضافة لضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الإفريقية تعتمد على الشباب والمرأة، مؤكداً تميز المرأة الإفريقية بقدرتها على مواجهة تحديات عديدة منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية.

وأكد "شعراوي" اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة المصرية والإفريقية، باعتبارها فاعل أساسي في صناعة مستقبلها، مشيراً إلى أنه تم تأسيس الفرع المصري لشبكة النساء المحليات، برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمبادئ الشبكة الإفريقية، وستطرح الشبكة تصوراتها في مجالات مدن إفريقية بدون أطفال الشوارع، وعدم العنف ضد المرأة، ودعم المرأة الإفريقية اقتصادياً .

وقال إن مصر تتطلع أن تكون بطولة كأس الأمم الإفريقية خير مثال للتعاون بين جميع شعوب القارة الإفريقية، خاصة وأن الرياضة هي أحد الركائز الأساسية لتجميع الشعوب، مؤكداً أن الشباب الإفريقي هم أمل المستقبلن والذين سيحققون استراتيجية إفريقيا 2063.

وأوضح "شعراوي" أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي، تم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات، منها مؤتمر الشباب واختيار أسوان كعاصمة للشباب الإفريقي، واستضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ، واستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن مصر تدعم تطبيق اللامركزية، متابعا: "أننا بصدد إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يركز على منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات المصرية"، وأكد الوزير أنه سيتم تدريب العاملين في مجال المحليات والاستفادة من خبرات الدول المشابهة للنظام المحلي المصري.

وقال "شعراوي" في لقاءه مع جان بيير مباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "UCLGA" ، على افتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة غدا الأربعاء، ومناقشة خطة الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الإفريقية، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة عقب افتتاح المقر رسمياً.

وأكد "شعراوي" أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الإفريقية في مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري، واستعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفعالية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين

ومن جانبه أكد جان بيير سكرتير عام المنظمة، أهمية دور مصر المحوري في دعم التنمية بدول القارة الإفريقية، خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكداً أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة في القارة الإفريقية بمشاركة مصر.

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها في رفع قدرات الكوادر الإفريقية المحلية، وإعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، مشيدا بجهود الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في الانتهاء من مقر إقليم شمال إفريقيا بمحافظة القاهرة.