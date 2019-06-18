إصابة 3 إثر سقوط سقف عقار بوسط الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص إثر سقوط جزء من سقف عقار في شارع صفية زغلول وسط الإسكندرية، وجرى إخلاء السكان حفاظا على الأرواح.

وأبلغت غرفة عمليات حي وسط في الإسكندرية، برئاسة اللواء سمير صدقي، من غرفة عمليات المحافظة، بالواقعة، وانتقل الدكتور محمد بغدادي سكرتير عام الحي والمهندس علاء حسن من الإدارة الهندسية بالحي، للمعاينة، وتبين سقوط جزء من سقف الدور الثاني علوي، على سقف الأول علوي، على سقف مطعم بالدور الأرضي بالعقار المذكور.

كما انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التي نجحت في إنقاذ أحد عمال المطعم من تحت الأنقاض، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، كما تبين إصابة سيداتان بجروح، وجرى نقلهم لمستشفى الأميري بمنطقة محطة الرمل، لتلقي العلاج.

وبفحص السجلات، تبين صدور قرار ترميم سابق للعقار رقم 4 لسنة 1998، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة مهندس المنطقة، والعمل مستمر.