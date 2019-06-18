بالصور| الرئيس السيسي يشارك نظيره البيلاروسي زراعة شجرة الصداقة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك، عقب مباحثات القمة التي عقدت بينهما اليوم، بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام الزيارة الرسمية لبيلاروسيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس البيلاروسي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس ضيفًا عزيزًا في بيلاروسيا، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته، توجه الرئيس السيسي، بالشكر لنظيره البيلاروسي على دعوته لزيارة بيلاروسيا وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وبيلاروسيا ومدى تميزها، والتي ظهرت بشكل خاص خلال الزيارة الأخيرة للرئيس "لوكاشينكو" إلى مصر في يناير 2017.

وأعرب الرئيس السيسي، عن اهتمام مصر بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، واستكشاف أوجه التعاون بينهما، فضلاً عن تعويل مصر على بيلاروسيا في إطار تعميق العلاقات المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي.