وزير الزراعة يحيل 6 من العاملين بالإصلاح الزراعي في بني سويف للنيابة

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي في بني سويف، ومدير الملكية والحيازة بالمديرية، ومدير المنطقة، ومفتش الملكية والحيازة، ومدير منطقة الفشن، ومفتش ذات المنطقة إلى النيابة الإدارية للتحقيق في عدد من المخالفات التي كشفت عنها لجنة مراجعة أعمال الإصلاح الزراعي في المحافظات.

ووفقا للمذكرة التي عرضها كلا من المستشار القانوني للوزارة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على وزير الزراعة، تشمل المخالفات: القصور في الأداء والإجراءات القانونية، سواء لإزالة التعديات، أو تحصيل مستحقات الهيئة.

وضمن المخالفات التراخي والتباطئ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يتعلق بملفات وضع اليد وتحصيل المستحقات، فضلًا عن عدم تسليم مساحة تم بيعها بالمزاد العلني، للراسي عليه المزاد لوجود تعدي على تلك المساحة، فضلا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مساحات ولاية الهيئة وعرضها للبيع بالمزاد العلني.