عقدت وزارة البيئة، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" المؤتمر الدولى بالقاهرة "النقل المستدام في مصر 2019 لوقود نظيف وخارطة الطريق منخفضة الكبريت لصناعة التكرير في مصر"، بحضور ممثلي الشركات المصرية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من القيادات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، خلال كلمته بالمؤتمر، والتي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المؤتمر يهدف إلى اقتراح خارطة طريق لصناعة التكرير لتحقيق وقود الديزل منخفض الكبريت من أجل الفوائد البيئية والصحية الضمنية، وكذلك المساهمة في القدرة التنافسية لهذا القطاع وعرض التجارب الدولية، وعرض حالة جودة الوقود في مصر.

وأشار إلى مناقشة الاستعداد لتقديم معايير محسنة، حيث يعد هذا المؤتمر امتدادًا لسلسلة التعاون مع سيداري في مجال النقل المستدام ودراسة خطط وسبل تحسين جودة الهواء فسياسة تحسين جودة الوقود أحد السياسات الفاعله في هذا الشأن.

وأشار إلى أن قطاع النقل على مستوى مصر يأخذ حاليًا حيزًا مهمًا من اهتمام الدولة، ودعم القيادة السياسية لدوره المهم في التنمية الحضرية، ويتمثل ذلك في المشروعات القومية المتعددة للطرق وتطوير وسائل النقل المختلفة؛ بهدف توفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، لرفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على مجمل المجتمع المصري والاقتصاد الوطني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفًا شاملًا، لذا ألزمت مصر نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير 2014، الذي يتوافق توافقًا كبيرًا مع فلسفة ومبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.