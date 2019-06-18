شيع الآلاف من أهالي مدينة السنبلاوين بالدقهلية، اليوم، جثمان أحد شابين غرقا في مياه شاطئ أبوقير بالإسكندرية بعد مشاركتهم في مباراة لكرة القدم للناشئين مع فريق نادي المجد بالمكس، بينما ينتظر الأهالي وصول جثمان الشاب الآخر.

وخرجت جنازة عوض محمد فتحي الزيني، 15 سنة، من مسجد السنبلاوين، اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء هستيري من أسرته.

وأكد الأهالي أن فريقا من 15 لاعبا سافروا من الدقهلية للعب مع فريق المجد بالإسكندرية، وبعد انتهاء المباراة، طلبوا الذهاب إلى الشاطئ وقُسموا إلى 3 مجموعات، وفي المجموعة الثانية نزل 4 أشخاص إلى المياه، وجرفت تيارات المياه الخامس إلى الأعماق فغرق، وغرق آخر من المجموعة الثالثة، ولم يتم العثور عليهما إلا في اليوم التالي.