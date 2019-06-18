استنكر حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ما جاء في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعقيبا على وفاة محمد مرسي العياط، وما تضمنته من تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري، وخروج عن اللياقة السياسية، وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

ودعا رئيس الحزب، في بيان له، "أردوغان"، أن يولي جهوده وأولوياته إلى ما يحقق مصالح الدولة التركية في علاقاتها الدولية، وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بالشعب التركي تحت حكمه، بدلا عن نهجه العدواني الذي ينتهجه حيال مصر والنظام بها الذي اختاره وتوافق عليه الشعب منذ ثورته على نظام الإخوان الفاشل في عام 2013.

وأكد حازم عمر، قوة ومتانة الروابط التاريخية التي تربط الشعبين المصري والتركي الشقيقين، والتي لن ينال منها النظام الحاكم الحالي للدولة التركية، مشيرا إلى أن الحكام دائما إلى زوال، بينما البقاء للشعوب.