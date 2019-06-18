كشفت مصادر لـ«الوطن» أن لجنة ترشيحات نيل جوائز الدولة (النيل والتفوق والتقديرية) فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، رشحت أسماء كل من جابر عصفور وحسن طلب ومحمد إبراهيم أبوسنة ومحمود فهمى حجازى ومحمد جلاء وعونى عبدالرؤوف للحصول على جائزة النيل للمبدعين المصريين فى الآداب.

وفى جائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية، زكّت اللجان الدكتور مفيد شهاب والدكتور جودة عبدالخالق. وضمت ترشيحات جائزة النيل فرع الفنون الموسيقار عمر خيرت والدكتور أحمد نوار والفنان صلاح السعدنى والمخرج على عبدالخالق، وأحمد عبدالوهاب وزكريا الخرازاتى والمخرج جلال الشرقاوى، وتمت تزكية اسمى الموسيقار عمر خيرت والتشكيلى أحمد نوار.

استحداث جائزة لـ"المبدعين العرب" بنصف مليون جنيه وميدالية ذهبية

وفى جائزة التفوق تم ترشيح السيد نجم وجمال رحيم وفؤاد طمان وأحمد شبلول فى الآداب، وفى العلوم الاجتماعية جمال شقرة وعاطف منصور وفتحى مصيلحى وهويدا سيد ومحمد شلبى، أما جائزة الدولة التقديرية فرُشح لها محمد عبدالمطلب ومحمد جبريل ومحمد الشهاوى وأبوالعلا السلامونى وصابر عبدالدايم ومصطفى نصر فى الآداب، وفى العلوم الاجتماعية رُشح أحمد عبدالرازق وصلاح هريدى وعفاف صبرة وفطين أحمد ومحمد غنيم وسعيد توفيق وماهر عبدالقادر وسميحة القليوبى. ويعلن المجلس الأعلى للثقافة، الأحد المقبل، أسماء الفائزين بجوائز الدولة، وتضم للمرة الأولى جائزة مستحدثة بعنوان «النيل للمبدعين العرب» بقيمة نصف مليون جنيه وميدالية ذهبية.

ويتنافس على الجائزة من المبدعين العرب، وفقاً للترشيحات، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى والمعمارى الفلسطينى الأردنى راسم بدران، ووزير التعليم السابق بالكويت يوسف الغنيم، والباحث فى علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة الشاعر العراقى خزعل الماجدى، وأستاذ علم الاجتماع بالكويت الدكتور محمد الرميحى، والفنان التشكيلى السودانى عمر خليل.