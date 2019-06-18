بدأت اليوم احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بمولد السيدة العذراء، بدير المحرق فى أسيوط، تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بيجول رئيس الدير، وتستمر الاحتفالات حتى 27 يونيو، وتشمل نهضة روحية وإقامة قداسات يومية.

من ناحية أخرى، قال الأنبا دانيال، أسقف المعادى، سكرتير المجمع المقدس، إن انتشار مذكرة لـ4 أساقفة قبل يوم من اجتماع المجمع الأسبوع الماضى، أسلوب خاطئ استغله بعض المغرضين الذين يريدون انقسام الكنيسة.

ووصف الأنبا دانيال من يصدرون مثل هذه البيانات بالمعقّدين نفسياً، وأنهم معروفون بالاسم، وما يريدونه قد يؤدى للانشقاق، مشيراً إلى أن هذه المذكرة اعترض أعضاء المجمع على الطريقة التى عرضت بها. وقال الباحث فى اللاهوت الدفاعى، مينا أسعد، لـ«الوطن»، إن دستور الكنيسة عبارة عن شرح لقانون الإيمان، ووضع هذا الدستور سيضع حدوداً لكثير من التعاليم الخاطئة.