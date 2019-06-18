«كوب من الشاى به مخدر» أعطته سيدة منتقبة لأخرى عجوز، بعد حوار مقتضب دار بينهما داخل مستشفى قصر العينى، لتخطف حفيدها منها وتهرب، وتبدأ وقائع قصة قديمة جديدة، تتكرر بين الحين والآخر.

والد الطفل فوجئ بالجدة ملقاة على السرير داخل المستشفى، وهى تغط فى نوم عميق، ورضيعه ليس بجوارها، وحينما أيقظها، قالت إن منتقبة أعطتها الشاى، وبمجرد أن تناولته راحت فى النوم، فتوجه إلى قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محضر بالواقعة.

ضباط الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، وبالتنسيق مع ضباط مباحث القاهرة، نجحوا فى كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن ربة منزل حُرمت من الإنجاب، هى التى خطفت الطفل، وألقت الشرطة القبض على المتهمة وبرفقتها زوجها، 44 عاماً، عامل، وبمواجهتها بتفاصيل البلاغ، اعترفت بارتكاب الجريمة.

التحقيقات: ناولت العجوز "شاى" به مخدر وسرقت الطفل وسجلته باسمها

«متزوجة من عامين، والفحوصات الطبية أكدت أننى حُرمت من نعمة إنجاب الأطفال»، هذا ما قالته المتهمة للشرطة، مؤكدة أن عدم إنجابها تسبب فى نشوب خلافات دائمة مع زوجها وأسرته، خاصة أنها الزوجة الثانية له، وزوجته الأولى تعايرها بأنها «عاقر».

وأضافت أنها قررت خطف طفل، وذهبت إلى «قصر العينى»، وأثناء تجولها فى المستشفى عثرت على الجدة، ومعها المولود، فحاولت التقرب منها والتحاور معها، وعرفت أن أم الرضيع تعانى من متاعب بعد الوضع، وهى التى تهتم بأمره، مشيرة إلى أنها فى أثناء الحوار، ناولت السيدة كوباً من الشاى به مخدر كانت قد أحضرته خصيصاً لذلك، ولما نامت السيدة، خطفت المولود وهرَّبته. وأكدت أنها ذهبت إلى مكتب صحة الطالبية وسجلته باسمها وزوجها، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.