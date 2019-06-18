شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا على النظام القطري بسبب سياسته الفاسدة ورغبته في كسب أي شيء عن طريق الرشاوى، موضحًا أن قطر على أعتاب فضيحة عالمية جديدة بشأن استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022، بعد اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على ميشيل بلاتيني للتحقيق في تهم الفساد خلال عملية إسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر، مؤكدًا أن الجديد في الأمر هو أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تّوسط لدى بلاتيني من أجل إسناد بطولة كأس العالم 2022 لقطر.

وعرض الديهي لتفاصيل ما هو ما توقع في القضية، وفق ما رصده تقرير قناة "مداد نيوز" السعودية، التي سلطت الضوء على إمكانية إسناد تنظيم كأس العالم لعام 2022 لبريطانيا، موضحًا أن حدث من قبل قطر عملية فساد مكتملة الأركان، "القطريين الله يفضحهم"، على حد قوله.