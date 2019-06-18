اختتمت فعاليات نموذج محاكاة الجامعة المصرية في نسخته الثالثة المقدم من شباب أعضاء هيئة التدريس، اليوم، في جامعة جنوب الوادي، والذي جاء استنساخا لفكرة نموذج محاكاة الدولة المصرية، والتي شهدها خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالجامعة.

وأقيم حفل الختام بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ويوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور حسين عبدالباسط، وكيل كلية التربية بقنا المشرف على نموذج المحاكاة.

شهدت الجلسة الختامية عقد 3 جلسات، ناقشت الجلسة الأولى مقترحا لإنشاء مركز أبحاث التنمية المستدامة، وناقشت الجلسة الثانية مقترح إنشاء مركز للحفاظ على الهوية البصرية والثقافية بجامعة جنوب الوادي، بينما ناقشت الجلسة الثالثة مقترح إنشاء نادي الصحة واللياقة للسيدات بجامعة جنوب الوادى.

أكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، أهمية نموذج المحاكاة في رفع المهارات القيادية والإدارية للمتدربين لإعداد صف ثاني من القيادات الشابة، لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مطالبا القائمين على تنفيذ فكرة النموذج بمواصلة تنفيذ الفكرة خلال السنوات القادمة.

وطالب الدكتور أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بضرورة إتاحة الفرصة لإشراك طلاب السنوات النهائية في نموذج المحاكاة خاصة أنهم في تلك المرحلة على مشارف حياة جديدة تتطلب اكتساب مهارات جديدة، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك تواصل بين خريجى البرنامج لتبادل الأفكار والخبرات.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بفكرة نموذج المحاكاة وما تم عرضه خلال الجلسة الختامية، مطالباً خريجى البرنامج بضرورة الاندماج داخل المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة لتقديم خبراتهم والاستفادة من الإمكانيات التى توفرها الجامعة داخل تلك المراكز، بما يؤدى إلى تحقيق الفائدة للمجتمع المحيط.

وقال الدكتور حسين عبدالباسط المشرف على نموذج المحاكاة، أن نموذج محاكاة الجامعة المصرية هو أول برنامج تدريبى بالجامعة يستهدف فئة شباب أعضاء هيئة التدريس ويهدف إلى تنمية الجوانب الإدارية والأمنية والمهارات الشخصية لديهم لخلق جيل أمن القيادات الجامعية الشابة أكثر وعيا بأهداف وخطورة المرحلة، لافتاً إلى أن النموذج اعتمد تخريج الدفعة الأولى في مايو 2017 والدفعة الثانية فى مايو 2018 ، وتم اليوم الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة، مشيراً إلى أن البرنامج في نسخته الثالثة تناول عدة موضوعات منها الإدارة وتحديات الأمن القومي المصري، وأمن المعلومات وإدارة المشروعات.

وفى ختام الحفل قام المشرف على نموذج المحاكاة بمنج درع البرنامج لرئيس الجامعة، فيما قام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بتكريم المشاركين في النسخة الثالثة لنموذج محاكاة الجامعة المصرية من المدربين والمتدربين. وذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وخريجى النسختين الأولى والثانية، والشيخ أحمد ريان إمام مسجد الجامعة والقمص بيشوي ناروز وكيل مطرانية قنا.

يذكر أن فريق عمل نموذج محاكاة الجامعة المصرية يتكون من الأستاذ الدكتور حسين عبدالباسط وكيل كلية التربية بقنا مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة و د.نجوى الهواري المدرس بكلية التربية وخريجة الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وكلا من د.محمد رمضان و د.محمد حمدي بكلية العلوم من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.