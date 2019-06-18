رصدت وسائل إعلام المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، في حالة مرضية غريبة خلال استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعاصمة برلين.

وكانت ميركل ترتعش بشدة وهي واقفة على المنصة، بجانب الرئيس الأوكراني خلال أداء النشيد الوطني للبلدين، وحاولت أن تشبك يديها بشكل مفاجئ في محاولة للسيطرة على الرعشة التى سيطرت عليها لما يقرب من دقيقة كاملة، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

واستطاعت السيطرة على حالتها ومواصلة نشاطها البروتوكولي بشكل طبيعي، ولكن كان الأمر آثار شكوكا ومخاوف بالنسبة لحالتها الصحية.

وأوضحت ميركل، في مؤتمر صحفي، أنها شربت ثلاث كؤوس على الأقل من الماء، وأضافت أنها في صحة جيدة، في الوقت الحالي.

وتبلغ ميركل 64 عاما، وفي ديسمبر الماضي، أعلنت تخليها عن رئاسة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يقود تحالفا حكوميا، لكن المرأة الحديدية ستكمل ولايتها في منصب المستشارة حتى 2021.