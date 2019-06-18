نفى الفنان حسن يوسف، ما تردد من شائعات عن وفاة زوجته الفنانة القديرة شمس البارودي.

وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "والله صحتها زي البمب، وهي كويسة جدًا"، مؤكدًا أن بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي يقومون يوميًا بنشر الشائعات وخاصة وفاة الفنانين، " أنا موتوني 3 مرات قبل كده، وعادل إمام موتوه 7 مرات"، واصفًا ذلك بـ"انعدام الأخلاق".

وأوضح: "البعض يستمتع بنشر الأخبار الكاذبة عن الجميع وتعمد الإيذاء، ويشعرون بالسعادة عند إطلاق الشائعات على الجميع".

وأشار إلى أن سبب قيام البعض بإطلاق شائعات بوفاة الفنانين يعود إلى الفراغ، مضيفًا: "الرسول عليه السلام حذرنا من الفراغ، أنا بقول للي يلاقي نفسه فاضي ومش وراه شغل يروح بنك الطعام أو أي جمعية خيرية يشتغل معاهم لوجه الله بدل ما تنمو لديه النزعة الشريرة ويطلع شائعات".