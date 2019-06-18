بدأت احتفالية حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، لتكريم نجوم مسلسلات رمضان لعام 2019.

حضر الاحتفال عددًا كبيرًا من النجوم والفنانين على رأسهم أحمد السقا، وريهام عبدالغفور، وايمي سمير غانم، وعدد من أبطال مسلسل ولد الغلابة وزي الشمس باعتبارهما الآفضل في رمضان.

وفي البداية، رحب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالنجوم والممثلين المشاركين في الحفل، مؤكدًا أهمية دور الفن والقوى الناعمة في مصر، والتي تعبر عن واقع الشعب المصري وآماله وآلامه.

أبو شقة: الفن دعم ثورتي 19 و30 يونيو ويجسد الملاحم التاريخية في المجتمع

وأشاد أبو شقة، بدور الفنانين، على مدار تاريخ مصر، مثلما رأينا في ثورة 1919، وكذلك في ثورة 30 يونيو، والذي برز فيها عدد من الأغاني الوطنية وغيرها من الأعمال الدرامية. وعن فيلم الممر والذي يعرض حاليا في دور العرض.

وأوضح أبو شقة لـ"الوطن"، أن الفيلم يجسد ملحمة وفترة تاريخية في مصر، ونقل أحاسيس الشعب المصري فيها، مؤكدًا أن هذا هو الدور المنشود من الفن والسينما عموما.

وكرم رئيس حزب الوفد، الفنانين الحضور عن أعمالهم في دراما رمضان هذا العام.