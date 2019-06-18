استنكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مصر بعد وفاة محمد مرسي العياط، مضيفًا أن النظام التركي يمول الجماعات الإرهابية خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، بل يصل الأمر إلى أن دعم أردوغان للإخوان الإرهابية أكبر من قادة الجماعة أنفسهم في بعض الأحيان.

وأضاف حسين، خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن أكثر من نصف الشعب التركي يرفضون سياسة أردوغان، ولا يوافقون على سياساته سواء الداخلية أو الخارجية.

ووصف الكاتب الصحفي، مواقع السوشيال ميديا بـ"المملكة المليئة بالكذب"، موضحًا أنها أصبحت مملكة كبيرة من الكذب، وهناك من خاضوا في أعراض الدولة المصرية بعد وفاة محمد مرسي، رغم كونها وفاة طبيعية للغاية أمام أعين الجميع.

وتابع: "وفاة محمد مرسي بهذه الطريقة منعت الفتنة، كما أن بعض المتهمين فقد الوعي من مشهد وفاة محمد مرسي".

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة محمد مرسي عيسى العياط، بعد انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها، وفقا لبيان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمس.

وأوضح النائب العام، في بيان سابق، تفاصيل وفاة محمد مرسي العياط، وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.

وقال البيان إن النيابة العامة تلقت عصر الإثنين 17 يونيو، إخطارا، بوفاة محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب "مرسي" الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته، رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان: "أثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص، سقط مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته إلى رحمة الله".

واستطرد البيان: "وقد أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية".

وأشار البيان إلى أن: "مرسي حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة 4 و50 دقيقة مساء، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمانه".