قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم دائمًا بالشعب الليبي، وداعم للقوات المسلحة.

وأضاف صالح، خلال استضافته في لقاء خاص ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "on e"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقاه اليوم، للاطمئنان على ما يحدث في ليبيا.

وأكد أن الرئيس من جانبه وكعادته داعم للشرعية المنتخبة ويحترم الشعب الليبي ويدعم القوات المسلحة الليبية، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي كما طرد الإرهابيين من كل نواحي ليبيا سيطردهم من طرابلس.

وأكد أن الجيش يحارب قادة الإرهابيين المطلوبين دوليًا ومحليًا في طرابلس، مضيفًا أن موقف ممصر واضح وصريح وعلني في دعم الشعب الليبي وجيشه.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية الليبية هي صمام أمان الوطن والأمن القومي وحماية الدستور ومؤسسات الدولة، وأن المؤسسات الشرعية تقوم الجماعات بإسقاطها ومن غير المعقول أن يقف الجيش مكتوف الإيدي أمام هذا العبث.

وأضاف أنه اتضح لكل العالم أن هذه الجماعات إرهابية وتخريبية، مشيرا إلى أن المجلس لا يرغب أن يكون هناك عددًا كبيرًا من الضحايا، وأن تنتهي الأمور دون أضرار كثيرة ضمانا لحياة أولادنا وممتلكاتهم، وأن يسير الجيش بخطة مدروسة.