أدانت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، تصريحات رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، في شأن وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته بتهمة التخابر مساء أمس.

وأشارت اللجنة إلى أن التصرفات والمسرحيات الهزلية التي يقوم بها أردوغان ما هي إلا من أجل الشو الإعلامي الذي اعتاد عليه.

وأكد طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن لجنة الشؤون الأفريقية ترفض الانتقاد الخارجي لنظامها القضائي والتدخل في شؤونها مرفوض ويثير حفيظة واستياء جميع أبناء الشعب المصرى وطوائفه وبجميع فئاته.

وأضاف رضوان أنه قد بات واضحا لنا أن الموقف "غير الودي" للرئيس التركي ضد مصر جاء من طرف واحد، بعد تسخير وسائل الإعلام لحملة دعائية منظمة ضد مصر وقيادتها.