شنَّ حزب الإصلاح والنهضة هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تعليقاته بشأن محمد مرسي العياط، والذي توفي أمس الإثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته، في قضية التخابر.

وقال حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له، إن "في ظل الهزائم السياسية التي يتلقاها الرئيس التركي والتراجع الاقتصادي الناتج عن سياساته، يسعى لتحويل وفاة مرسي لكارت سياسي يستغله في محاولة لوقف نزيف خسائره".

وطالب الحزب الرئيس التركي بالتوقف عن محاولات التدخل في الشأن المصري الداخلي، محذرا من تأثير هذة الممارسات غير المنضبطة بشكل سلبي على الوضع الإقليمي.