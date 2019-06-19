قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن منصب "أمين صندوق النقابة" يحتاج إلى تعزية وليس تهنئة.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على شاشة "الحدث اليوم"، أن موارد النقابة محدودة للغاية وصندوق النقابة فارغ، وتعمل النقابة فقط على توصيل البدل الذي يأتي من وزارة المالية للمجلس الأعلى للإعلام ثم ترسله للنقابة وبعدها يتم تسليمه للصحفيين.

وتابع: "الأزمة حاليا في الحساب الخاص بالأنشطة، واللي بيخصص سنويا من وزارة المالية، والأزمة بسبب زيادة أعداد الصحفيين واللي اقتربت من 11 ألف".

وأوضح قائلا: "النقيب ضياء رشوان أجرى عددا من الاتصالات بوزارتي المالية والتخطيط لإدراج مبلغ مناسب في الموازنة القادمة للنقابة".