في مشهد جديد من حب الشعب الفلسطيني لنجم منتخب مصر المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وجد طلاب الثانوية العامة في فلسطين سؤالا عن "مومو" خلال امتحان اللغة الإنجليزية.

موضوع التعبير، سابق الذكر، تسبب في تباين الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توقع بعض الطلاب الفلسطينيين أن يكون موضوع التعبير عن مواضيع أخرى قد تكون سياسية أو اجتماعية وليس عن لاعب كرة مصري، حسبما ذكرته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية.

في المقابل، أعرب آخرون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم بوجود موضوع تعبير في امتحان الثانوية العامة في غزة عن "صلاح"، مفتخرين بكونه لاعب كرة قدم مصري عربي.

@MoSalah محمد صلاح موجود بإمتحان الإنجلش الثانوية العامة بفلسطين "موضوع تعبير pic.twitter.com/5u1w4WVzvu — محمد الفرا (@MohamadAdel97) June 17, 2019

وردا على الجدل الثائر حول موضوع التعبير، خرج مدير عام القياس والتقويم في الامتحانات وزارة التربية والتعليم العالي محمد عواد، ليوضح ما تم تداوله بخصوص سؤال حول اللاعب محمد صلاح، حيث قال لوكالة "فلسطين اليوم": "للعلم بخصوص موضوع سؤال الرسالة اختياري في امتحان الثانوية التي أشارت للاعب المقرر ص 88 الوحدة 9 رونالدو وميسي وراموس وكل القطعة تتحدث عن الرياضة".

نجم محمد صلاح يقتحم امتحانات الثانوية العامة في فلسطين!@MoSalah pic.twitter.com/dxpk6eKhrh — محمد اسليم (@mohamedslamee) June 17, 2019

وأوضح عواد أن السؤال الذي جاء في الامتحان لم يتطرق لحياة "صلاح"، وإنما جاءت على أسعار اللاعبين من ضمنهم محمد صلاح، مؤكدا أن الموضوع لا يرتبط، لا من قريب ولا من بعيد به.

"الوطن" التقت إبراهيم محارب، أحد سكان قطاع غزة الفلسطيني، حيث قال إن حسابات فيس بوك وتويتر في غزة ضجت بالحديث عن سؤال اللاعب المصري محمد صلاح في امتحان اللغة الإنجليزية، وبدأوا تداول التعليقات حولما كتبه الطلاب، وما ستفعل الفتيات تحديدا في سؤال متعلق بالرياضة، فنحن هنا في قطاع غزة نحب محمد صلاح ونتابع مبارياته مع فريقه ليفربول وسعدنا كثيرا عندما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي وبنهائي دوري أبطال أوروبا.