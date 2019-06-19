شن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب هجوم الأخير على مصر بعد وفاة محمد مرسي العياط، موضحًا أنه من المهم ونحن نتحدث عن السياسة التركية التفرقة بين ممارسات واتجاهات أردوغان، والشعب التركي، حيث إن الشعبين المصري والتركي يرتبطان سويًا بعلاقات طيبة.

وأضاف "حسين"، خلال حواره في برنامج " هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أن هناك بعض الأحزاب والمنظمات داخل تركيا ترفض مواقف أردوغان من مصر، مؤكدًا أن الطريقة التي يمارس بها أردوغان الحكم، ستضع الديمقراطية التركية في مأزق، كما أن المتابع للشأن التركي يعرف أن هناك ما يشبه التمرد ضد أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية وانشق الكثير من القيادات بسبب مجمل سياساته.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن أردوغان يتحدَّث كثيرًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على الرغم من تنكيله بخصومه وإلقاء القبض على كثير من المعارضين في تركيا خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا :" أردوغان يتحدث كثيرًا عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وكنت سأحترمه كثيرًا لو كان يطبق ذلك في بلاده".

وأوضح أن أردوغان كان يتباهى في بداية حكمه بأنه صفى خلافاته مع كل الدول، والآن في ظني أن أردوغان له خلافات تصل لـ 90% من علاقاته الدولية، حيث إن تركيا تواجه مشكلة الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن شراء أنقرة صواريخ روسية، وهو ما تعارضه واشنطن من منطلق عضوية أنقرة في حلف شمال الأطلسي.