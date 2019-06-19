شن اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية سابقًا، هجومًا حادًا على الإرهابي هشام عشماوي، والذي سلمته السلطات الليبية للمخابرات المصرية الفترة الماضية، حيث ذكر أن عشماوي اشترك في أكثر من جريمة ارتكبت ضد الجيش المصري والشرطة المصرية، والأبرياء من المدنيين.

وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc"، أنه لو كان هناك أدنى معلومة عند الجماعات الإرهابية في الخارج أو مخابرات بعض الدول عن مصير عشماوي أو معلومات عن ما ستقوم به المخابرات المصرية بنقله من الأراضي الليبية كانوا تخلصوا منه وصفوه، أو كانوا سيحاولون استهداف الطائرة التي نُقل على متنها لمصر، حيث كانت هناك مخابرات دولية تسعى للتخلص منه قبل تسليمه لمصر.

وتابع: "تبقى حاجة تحزن أوي لما الدولة تدرب واحد ويصبح أحد العناصر الرئيسية للقوات المسلحة والصاعقة وفي الآخر يتحوَّل إلي إرهابي ويقوم بعمليات إرهابية"، مؤكدًا أن الإجراءات التي قامت بها المخابرات المصرية لتسلُّم عشماوي من القوات الليبية وإحضاره إلى مصر تعتبر رسالة موجهة إلى كل المصريين الخائنين في الخارج بـأن يد مصر طائلة والمخابرات المصرية ستتضبطهم في وقت ما.