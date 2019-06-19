تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء 19 يونيو، في مصر على النحو التالي:

انعقاد جلسة عامة للبرلمان العربي

تعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي. بفندق " الفورسيزون" جاردن سيتى وذلك في العاشرة صباحا.

مركز النيل للإعلام ينظم حلقة نقاشية

ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات حلقة نقاشية بعنوان "الشمول المالي والتحول الرقمي".

استكمال نظر طلب رد قاضي التلاعب بالبورصة

استكمال نظر طلب رد قاضي التلاعب بالبورصة بدار القضاء العالي في القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك.

الحكم على 70 متهما في قضية لجان المقاومة الشعبية في ناهيا وكرداسة

الحكم على 70 متهما في قضية لجان المقاومة الشعبية في ناهيا وكرداسة بأكاديمية الشرطة وذلك في العاشرة صباحا.

انعقاد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الـ48

تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها (48) تحت رئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية و بمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية بمقر اتحاد الغرف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت.

المدارس المصرية اليابانية تجري المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين

تجري المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للصف الأول والثاني الابتدائي مبدئياً بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد.

"تضامن النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة الأزمة السكانية

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا ، لمناقشة الأزمة السكانية وذلك بحضور عدد من الخبراء المتخصصين في هذا الشأن، والمجلس القومى للسكان، لمتابعة خطوات الدولة في هذا الصدد .

"محلية النواب" تعقد 3 اجتماعات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها ، برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة 7 طلبات إحاطة متعلقة بمشاكل محافظة دمياط.

احتفالية بعرض روائع من "كلاسيكيات السينما التسجيلية"

ينظم مركز الثقافة السينمائية، بإشراف الناقد مجدى الشحرى، احتفالية بعرض روائع من "كلاسيكيات السينما التسجيلية"، حيث تعرض أربعة أفلام تسجيلية وهي "الفلاح الفصيح" للمخرج شادى عبدالسلام، "عائدون" للمخرج صلاح أبو سيف، "تراث الإنسانية " للمخرج سعد نديم، "يا نيل" للمخرج حسن التلمسانى، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بمقر المركز.

ندوة عن أعلام الفكر التربوي

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ندوة بعنوان "قراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، التي تنظمها لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور شبل بدران، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أمسية شعرية غنائية في قصر المنسترلي

تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية يستضيف قصر المانسترلي ومتحف أم كلثوم، فريق صوت الصعيد الشعري المسرحي في أمسية شعرية غنائية بعنوان "أم كلثوم وذاكرة الجنوب" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بالمنيل.

محافظ الدقهلية يزور كنيسة مارجرجس

يقوم الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية بزيارة لكنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر وذلك لحضور ظاهرة تعامد الشمس في مثل ذلك الوقت من كل عام على موقع ( المذبح القبلى باسم رئيس الملائكة ميخائيل ) بمقر الكنيسة ويصحب المحافظ عدد من كبار المسئولين والإعلاميين.

عرض خاص للفيلم العالمي "At Eternity's Gate" بأتيليه الإسكندرية

يعرض نادي الفيلم بأتيليه الإسكندرية، عرض خاص للفيلم العالمي "At Eternity's Gate"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر الأتيليه 6 فيكتور باسيلي المسلة شرق – العطارين.