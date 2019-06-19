أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس الوحدة المحلية، كوبري المراكبية العائم على ترعة المحمودية بنطاق المدينة وفكته، تزامنا مع البدء في أعمال تصنيع الكوبري الجديد.

وقال رئيس الوحدة المحلية إن ذلك يأتي بعد اعتماد المحافظ اللواء هشام آمنة، مبلغ إنشاء الكوبري الجديد، على خلفية زيارته لمدينة كفر الدوار، والتي تفقد خلالها عددا من المشروعات الجارية، مشيرًا الى أهمية الكوبري نظرا لربطه جانبي ترعة المحمودية "شارعي أحمد عرابي وبورسعيد"، ويخدم سكان منطقة المراكبية القديمة والمنطقة الصناعية بكفر الدوار.

وأضاف أنه تابع أعمال تصنيع الكوبري الجديد وغلق الكوبري القديم، حفاظا على حياة المواطنين، مشددا على سرعة إنهاء أعمال التصنيع والتركيب للكوبري، والتي تجرى بإشراف من الإدارة الهندسية بالوحدة.