مع تصاعد التوترات الأمريكية – الإيرانية تستهدف بعض الفصائل المسلحة في العراق الموالية لإيران من وقت لآخر بعض المواقع الأمريكية، ما دفع مراقبون إلى تشبيهها بحرب الوكالة بين واشنطن وطهران عبر الميليشيات العراقية.

وأعلن الجيش العراقي أن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، اليوم، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وسقط الصاروخ في مقر للسكن والعمليات، يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية العالمية، بما في ذلك شركة إكسون موبيل الأمريكية.

و"إكسون موبيل" هي المقاول الرئيسي في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج. وعقب الهجوم، ذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وجاء الهجوم عقب ساعات من بيان للجيش العراقي أفاد فيه بأن صاروخا سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل بشمال البلاد، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي وسام صباح،لـ"الوطن"، إن الميليشيات الموجودة في العراق والموالية لإيران هي التي تضرب مناطق حساسة خاصة معسكر التاجي الذي يتواجد به قوات أمريكاية.

وأضاف صباح أن هذا الأمر كان سببا في القرار الذي صدر من رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، بحصر السلاح بيد الدولة وعدم تدخل القوات الأجنبية في العراق.

وأوضح صباح: "هناك معلومات بأن الطائرات المسيرة التي ضربت الحقول النفطية في السعودية انطلقت من العراق، وتم إعطاء المعلومات الكاملة والصحيحة من قبل أمريكا إلى الحكومة بقيادة عبدالمهدي، ولهذا أصدر قرار حصر الأسلحة في يد الدولة، وهذا ما كنا نريده، لمواجهة التدخلالت الإيرانية في العراق والميليشيات الآن تعامل معاملة الإرهاب في حال إطلاق أي رصاصة من الأراضي العراقية، سيخلق القرار بعض المشكلات في بادئ الأمر لكن ستنتصر الحكومة العراقية بقرارها".

وتابع المحلل السياسي العراقي: "على وكلاء إيران الموجودين في العراق عدم التصرف وفق الولاءات لإيران وعدم الولاء للعراق ونحن نعاني في العراق من تعدد الولاءات خصوصًا أن هانك بعض الأحزاب السياسية تخدم أجندات خارجية".

يذكر أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، لكن إيران التي تصاعدت حدة الخلافات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الأسابيع الماضية لديها ميليشيات موالية لها في العراق.