نظمت جمعية الأورمان، اليوم، قافلة طبية بمستشفى المنيا الجامعي، لتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماما لشرائح غير القادرين بالمحافظة، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

قال اللواء ممدوح شعبان مديرعام جمعية الأورمان، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على مرضى قرية صفط الغربية بمركز المنيا، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، وبعد الكشف الطبي تم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية وجميع عمليات القلب، وخدمات طبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية نظمت بقرية أباظة بمركز ديرمواس، معرضا للملابس الجديدة والأحذية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان، وجرى توزيع ألف قطعة ملابس وأحذية جديدة بالمجان على ما يقرب من 400 من الأسر الأكثر احتياجًا، وتم توزيع الملابس والأحذية على الأهالى كلًا بما يوافق احتياجاته.

أوضح أن المعرض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة المنيا، مؤكدا أن الجمعية مستمرة في تقديم خدماتها الإنسانية وتعطي اهتمامًا بالأسر الأولى بالرعاية فالمستفيد من هذه المعارض هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل.