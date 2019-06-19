استقبل النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نيكولاي لياجوشين السكرتير الثاني بسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، أعرب نيكولاي لياجوشين عن سعادته لاستقباله بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع روسيا بمصر، التي تعتبرها حليف وشريف استراتيجي لها بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن البرلمان المصري ولجنة العلقات الخارجية دايماً يرحبان بجميع الأصدقاء حول العالم ولاسيما روسيا، والتي تمتد العلاقات الثنائية بينهما لعقود.

وقال الخولي، أن روسيا حليف قوي لمصر منذ ثورة يونيو 2013 مؤكدا حرص مصر على إقامة علاقات طيبة واستراتيجية مع روسيا مبنية على أساس الاحترام المتبادل وذلك على المستوي البرلماني والحكومي وأيضا الحزبي.

وأتفق الجانبان، على أهمية مثل هذه اللقاءات المشتركة بين البلدين للاستمرار في تعزيز مجالات التعاون بين مصر وروسيا، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.