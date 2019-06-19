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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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"العسكري السوداني": قواتنا المسلحة انحازت للشعب ولا ترغب في السلطة

"العسكري السوداني": قواتنا المسلحة انحازت للشعب ولا ترغب في السلطة

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