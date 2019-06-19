بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 14 حتى 19 يونيو 2019‏):

· تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية.

· إجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر.

· رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشاً.

· رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيهاً.

· تطوير المتحف المصري بالتحرير بقرض تتحمله ميزانية الدولة.

· إضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة لتأهيل الطلاب جامعياً.

· بيع منطقة الحسين الأثرية لمستثمرين أجانب.

· رفض محافظة أسيوط تخليد اسم الشهيد أبانوب.

· تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية بالكلور.

تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من عدد من المغرضين سياسياً، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماماً على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى فقد الثقة في الحكومة والنيل من نجاح المشروعات القومية الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه يحق لكل شركة من شركات التطوير العقاري طرح شروط التعاقد الخاصة بها وفقاً لآليات السوق، وللمواطن حق اختيار الشركة والشروط التي تناسبه، وكذلك له حق الاطلاع على العقود ومستندات الملكية والتراخيص قبل شراء استمارات التسجيل، كما يحق لأي مواطن التقاضي في حال الإخلال بأي بند من بنود العقد، وذلك مثلما يحدث في أي مشروع عقاري، سواء بالعاصمة الإدارية أو غيرها من المدن.

وأكدت الشركة أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سواء التي تنفذها الحكومة أو التي تنفذها شركات القطاع الخاص تسير بمعدلات غير مسبوقة، ويشيد بها الجميع ومعدلات البيع بصورة جيدة جداً.

وفي النهاية، تناشد الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، يحاول بها من لا يريدون خيراً لهذا الوطن منع المواطنين شراء الوحدات، والانتقال للسكن بها.

إجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إجبار عمال شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر في إطار خطة تطوير القطاع والتي ستتكلف نحو 21 مليار جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على أن المعاش المبكر نظام اختياري وأنها حريصة كل الحرص على العمال وحقوقهم وما يمتلكونه من خبرات، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب عاملي شركات الغزل والنسيج.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين الـ 21 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها، هناك نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع، مُوضحةً أنه جارٍ أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير، وأنها بدأت بالفعل في تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة وبلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشاً

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لــ 60 قرشاً بالبطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية،والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة على أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 60 قرشاً في حين يُباع للمواطنين بـ 5 قروش دون أي تغيير في السعر، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيهاً

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيهاً, وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثاني كما هي تماماً دون أي زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمي الخط الثالث بالكامل ولراكبي الخطين الأول والثاني المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وأكدت الوزارة على مراعاة البعد الاجتماعي في هذا التحريك؛ حيث لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة تصل نسبة التخفيض بها إلى 98 % ، وأن أسعار اشتراكات الطلبة تصل نسبة التخفيض بها إلى 97%، وأسعار اشتراكات كبار السن تصل نسبة التخفيض بها إلى 90 %، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال أو لمدة ثلاثة أشهر، أيهما أقرب .

وأوضحت الوزارة، أن افتتاح المحطات الجديدة "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس"، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم ملف كأس الأمم الأفريقية، وتحسين مستوى المواصلات في القاهرة الكبرى وتقليل الزحام، مُشيرةً إلى أن هذه المحطات ستسهم في نقل نحو 170 ألف راكب يومياً، وذلك من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس، إلى عدد من الاستادات التي تقام عليها مباريات كأس أمم أفريقيا، مثل "استاد القاهرة الدولي" في مدينة نصر، و الذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، فضلًا عن تسهيل انتقال الجماهير إلى استادي 30 يونيو والسلام.

وأشارت الوزارة إلى أن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو أن كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة/نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص .

تطوير المتحف المصري بالتحرير بقرض تتحمله ميزانية الدولة

أُثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضاً بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول اقتراض مصر 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، مُوضحةً حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تطوير المتحف المصري سيتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف خلال السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بالمتحف المصري، إذ يساهم التحالف المكون من 5 متاحف أوروبية يضم: المتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري ببرلين في ألمانيا، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا، إضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد المركزي للآثار, في وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للمشروع وفقاً للمعايير الدولية.

كما أشارت الوزارة إلى أن كل متحف من المتاحف المشاركة في التطوير يقدم خبراته ومهاراته العلمية والدولية من أجل عرض أفضل المناهج المتبعة في علم المتاحف، وذلك لضمان تنفيذ المشروع بأحدث الأساليب العلمية، فضلاً عن إعداد ملف للمتحف المصري بالتحرير الذي يؤهله للتقدم به إلى منظمة اليونسكو لإدراجه على قائمة التراث العالمي.

وفي النهاية، ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

إضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة لتأهيل الطلاب جامعياً

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعي، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي إتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).

بيع منطقة الحسين الأثرية لمستثمرين أجانب

تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد ببيع الحكومة منطقة الحسين الأثرية والجامع الأزهر لصالح شركات ومستثمرين أجانب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, التي نفت تلك الأنباء تماماً,مُؤكدة على عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الحكومة بطرح منطقة الحسين الأثرية للبيع لصالح مستثمرين أجانب، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وعدم التفريط فيها أو المساس بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب الرأي العام.

وأكدت الوزارة على أن جميع المواقع الأثرية والتاريخية مملوكة للدولة ولا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير، خاصةً أنها تعد جزءاً من الأموال العامة، كما تحرص الدولة على تعظيم الاستفادة من هذه المناطق التاريخية من خلال التطوير المستمر لها، وقد شهد عام 2018 نقلة نوعية غير مسبوقة للجامع الأزهر على كافة الأصعدة؛ حيث تم افتتاح أوسع عملية ترميم للجامع على مر تاريخه الذي جاوز الألف عام، والتي استغرقت ثلاث سنوات، وشملت تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع الأزهر بشكل كامل، بما في ذلك الأرضيات والفرش وشبكات الإضاءة والمياه والصرف والإطفاء والتهوية والصوت، وذلك وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وبخامات تماثل المستخدمة في الحرم المكي.

وأضافت الوزارة أن عملية الترميم تميزت بمراعاة الطبيعة الأثرية للجامع، حيث تمت كافة الخطوات تحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار، وجرى توثيق جميع مراحل الترميم، وتضمنت عملية الترميم إجراء تدعيم إنشائي لضريح عبد الرحمن، كما شهدت أروقة الجامع الأزهر خلال عام 2018 انطلاقة قوية، من خلال تنفيذ عدد كبير من الفعاليات والندوات، التي استهدفت ترسيخ التواصل العلمي والفكري والثقافي والدعوي والاجتماعي مع كل فئات المجتمع.

رفض محافظة أسيوط تخليد اسم الشهيد أبانوبوفي النهاية، ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض محافظة أسيوط تخليد اسم الشهيد أبانوب وهو أحد شهداء حادث العريش الإرهابي الأخير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة أسيوط, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لرفض المحافظة تخليد اسم الشهيد أبانوب على منشآتها، مُوضحةً أنها أطلقت اسم الشهيد على كوبري قرية بني قرة بمسقط رأسه بمركز القوصية تخليداً لذكراه وعرفاناً بتضحياته، مُشددةً على أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع يعد نوعاً من أنواع التكريم لهم ولأسرهم وتخليداً لذكراهم لما قدموه من تضحيات جليلة في خدمة الوطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أهالي الشهداء.

وتابعت المحافظة، أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس أو الشوارع أو الميادين يتم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن مع موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك لضبط الأمر وعرفاناً بتضحيات الشهداء و ما بذلوه من كل غال ونفيس في سبيل الوطن.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية بالكلور

إلغاء شهر المهلة بعد انتهاء الرخصة مع فرض غرامة ٤٠ جنيهًا يوميًا عن التأخير

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القليوبية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، و أن شركة المياه تقوم بشكل دوري بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.

وأشارت المحافظة إلى الدور المحوري الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في رفع وتحسين جودة مياه الشرب المنتَجة بالمحطات المختلفة بجميع أنحاء المحافظة، مُشددةً على المتابعة المستمرة الدقيقة يومياً وتفعيل دور الجودة والتنسيق بين قطاع المعامل والجودة بالشركة ووزارة الصحة، من أجل مطابقة جميع النتائج والتأكد من استمرار الجودة في نتائج المحطات، سواء فيما يتعلق بمياه الشرب أو معالجة الصرف.

كما أشارت المحافظة إلي حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على التواصل مع المواطنين، وإرسال خبراء للتأكد من صلاحية المياه للشرب، بهدف طمأنة المواطنين، وهو ما يأتي في مقدمة أولويات الشركة، حرصاً علي صحة المواطن،والتأكد من تقديم كوب مياه نظيف للمواطنين بنطاق المحافظة.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للمحافظة (114)، وفي حالة وجود أي أعطال يرجي الإبلاغ عنها علي الخط الساخن ( 125/ 01200288880 /01201110523 )علي مدار 24 ساعة .