وقعت مشاجرة بإحدى قرى أسيوط، شهدت تبادلا لإطلاق النيران ووقوع مصابين.

انتقلت وحدة مباحث مركز أسيوط لمحل الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من: 4 مزارعين، طالب، وعامل "طرف أزل"، وعامل، ومزارع "طرف ثاني"، إثر مشادة كلامية بينهما، لقيام الطرف الثاني بتشوين مواد بناء على قطعة أرض زراعية ملك الطرف الأول، وأطلق الطرفان خلال المشاجرة أعيرة نارية نتج عنها إصابتهم بأماكن متفرقة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، عدا أحد أفراد الطرف الثاني، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وتم استهداف طرفي المشاجرة ومحال إقامتهم.

وتم ضبط 5 قطع سلاح ناري بحوزة 5 أشخاص، كما تم ضبط أحد الأشخاص والمُقيم بدائرة المركز، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل وسلاح، شخص أخر مُقيم بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي قتل وسلاح.

كما أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 95 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.