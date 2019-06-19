انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشا بالبطاقات التموينية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

التموين: شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين

وأكدت وزارة التموين أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت وزارة التموين أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 60 قرشاً، في حين يُباع للمواطنين بـ5 قروش دون أي تغيير في السعر، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.

وأشارت وزارة التموين إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة.

وأضافت وزارة التموين أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يجرى توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وناشدت وزارة التموين المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.