شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، في فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA والتي تعقدها وزارة التنمية المحلية تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

حضر اجتماعات اللجنة، وفد رفيع المستوى وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية من عمداء مدن ورؤساء روابط السلطات المحلية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومجموعة من الجهات والهيئات الدولية العاملة في مجال تنمية وتطوير المدن، حيث سيجرى خلال المؤتمر الإعلان عن افتتاح مقر مكتب إقليم شمال أفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA بالقاهرة وتوقيع اتفاقية المقر.

أكد المحافظ، أن المؤتمر يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ويجسد الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القارة الأفريقية لبناء علاقات الثقة والتعاون.

وأضاف أن المؤتمر يستعرض التحديات التي تواجه المحليات في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.