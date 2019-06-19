تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأوضحت وزارة النقل، أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ17 جنيها، مبينة أن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثاني كما هي تماماً دون أي زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، لافتة إلى أنه جرى فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمي الخط الثالث بالكامل ولراكبي الخطين الأول والثاني المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وأكدت وزارة النقل، مراعاة البعد الاجتماعي في هذا التحريك؛ فلم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لافتة إلى أن أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة تصل نسبة التخفيض بها إلى 98%، موضحة أن أسعار اشتراكات الطلبة تصل نسبة التخفيض بها إلى 97%، وأسعار اشتراكات كبار السن تصل نسبة التخفيض بها إلى 90%، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال أو لمدة 3 أشهر، أيهما أقرب.

وأوضحت وزارة النقل، أن افتتاح المحطات الجديدة "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس"، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم ملف كأس الأمم الأفريقية، وتحسين مستوى المواصلات في القاهرة الكبرى وتقليل الزحام، مُشيرةً إلى أن هذه المحطات ستسهم في نقل نحو 170 ألف راكب يومياً، وذلك من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس، إلى عدد من الاستادات التي تقام عليها مباريات كأس أمم أفريقيا، مثل "استاد القاهرة الدولي" في مدينة نصر، والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، فضلًا عن تسهيل انتقال الجماهير إلى استادي 30 يونيو والسلام.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو أن كل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق)، مبينة أنه سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي "العتبة - نادي الشمس" ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص .