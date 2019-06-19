نشرت شركة روتانا برومو أغنية "نور الشمس" للفنانة راندا حافظ، وظهر في البرومو صورة محمد صلاح على قلادة تمسكها بيدها، في فيديو تشويقي قبل عرض الكليب.

أغنية "نور الشمس" كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، مهندس صوت محمد صقر، ومتوقع طرح الأغنية الأسبوع المقبل على الإذاعات والفضائيات.

وتعاونت راندا في ألبومها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، أحمد الجندي، عصام حسني، إيهاب عبدالواحد، محمد النادي، مدين، أحمد صلاح حسني، سامر أبوطالب، مصطفى الشعيبي، إسلام زكي، خالد عز، نادر حمدي، وسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم‫.