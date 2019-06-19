علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن إضافة سنة رئاسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعي، في إطار تطبيق النظام التعليمي الجديد، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنّه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، مبيّنة أنّ السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة 3 سنوات كما هي ولم يطرأ عليها تغيير، مُشددةً على أنّ كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، موضحة أنّ ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة 0227963273.