تعدى أب بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالضرب على طفلته "ياسمين" التي تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.

انتقل الرائد حمدي أبو رية رئيس مباحث سيدي سالم، إلى المستشفى لمعرفة ملابسات الواقعة لوجود شبهة جنائية في الوفاة، وبسؤال والدة المجني عليها "ح. ى. ف" 41 عاما، ربة منزل، اتهمت زوجها، والد المجني عليها، بالتعدي على الطفلة بالضرب وإحداث إصابتها التي أدت إلى وفاتها بسبب بكائها المستمر في المنزل وانشغالها عنه.

وبانتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، أفاد بوجود كدمات بالوجه من الناحية اليمنى واليسرى ونزيف خفيف بالعين اليسرى، ووجود شبهة جنائية.

وحُرر المحضر 4672 لسنة 2019م، إداري مركز سيدي سالم، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.