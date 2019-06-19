تستضيف مدينة السويس إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أبرز المطاعم والكافيهات الموجودة بالمدينة للاختيار من بينها أثناء فترة البطولة على النحو التالي:

مطعم عروس البحر

يقع المطعم على الكورنيش، ويقدم وجبات متعددة من المأكولات البحرية تتراوح أسعارها بين 120 و160 و190 و210 و250 جنيهًا.

مطعم جمبرينا حجو

يوجد المطعم في مول عباد الرحمن بجوار فندق جرين هاوس، ويقدم أكثر من 20 نوع من الأسماك البحرية فضلًا عن السي فود والطواجن.

مطعم هلهول

يقع في منتصف الكورنيش، وهو من أشهر المطاعم فى الوجبات البحرية وخاصة السريديا والجمبري والسبيط وبلح البحر والبوري السنجاري، متوسط شبع الفرد من 75 إلى 100 جنيه.

مطعم الجاسر

يوجد المطعم في منطقة الغريب، ويقدم عدد من الوجبات والمأكولات البحرية، وتبدأ الأسعار من 20 حتى 150 جنيهًا للطلب.

مطعم الجوستو

يوجد في شارع الجلاء بجوار الصندوق الاجتماعي، ويقدم الأطباق والمأكولات البحرية، فضلًا عن الساندوتشات والطواجن والمكرونات بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا.

مهرة كافيه

يوجد الكافيه عند الكورنيش الجديد خلف استاد السويس الجديد، ويقدم عدد من المشروبات الساخنة والباردة بأسعار متوسطة تبدأ من 15 جنيهًا وحتى 50 جنيهًا للطلب.

مطعم جدو

يوجد في الكورنيش الجديد منتجع لوسيندا، ويقدم الوجبات السريعة مثل البيتزا والكريب والساندوتشات بأسعار تبدأ من 7 جنيهات وحتى 65 جنيهًا.