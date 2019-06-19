يوسف شعبان: لم اعتزل الفن.. وشائعات وفاتي "كلام فاضي"

أعرب الفنان يوسف شعبان عن استيائه من انتشار أخبار حول وفاته، واصفًا ذلك بـ"كلام فاضي"، معتبرًا مروجيها حاقدين.

أما عن اعتزاله الفن، أكّد "شعبان" لـ"الوطن" أنه لم يعتزل الفن، مشددًا على أنَّه مازال قادر على العطاء في كل الأوقات، موضحًا أنَّه ينتظر عرض مسلسل "بالحب هنعدي".

ولفت إلى أنَّ الفنانة سميرة أحمد تتحدث معه من فترة إلى الأخرى عن هذا العمل، متابعا "لازلنا نبحث عن جهة منتجة".

وأشار "شعبان"، إلى أنَّ المسلسل اجتماعي ونوع من أنواع "الدراما المفتقدة"، موضحًا أنَّها دراما اجتماعية تتحدث عن الجدود وأصحاب المعاشات، واصفًا النص بأنَّه من أفضل نصوص الكاتب يوسف معاطي.