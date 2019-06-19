أغلق مطار سنغافورة الرئيسي في شكل مؤقت، مدرجا بعد اكتشاف تحليق طائرات مسيّرة في المنطقة، ما تسبب في تأجيل عشرات الرحلات- بحسب ما أعلنت السلطات اليوم، وهو آخر حادث من نوعه تربك فيه طائرة دون طيار حركة الطيران في مطار رئيسي، بعد أن علق آلاف الركاب في مطار جاتويك البريطاني، العام الماضي، بعد مشاهدة طائرات مسيرة في محيطه.

وأغلق مطار شانجي، أحد أكثر مطارات آسيا ازدحامًا، واحدًا من مدرجيه لفترة قصيرة من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء بعد مشاهدة طائرات مسيّرة، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورة.

وقالت الهيئة إن 37 طائرة مغادرة جرى تأخير إقلاعها في مقابل تحويل طائرة آتية إلى ماليزيا المجاورة. وأطلقت السلطات المعنية تحقيقا في الأمر.

وأوضحت صحيفة "سترايتس تايمز"، أنه من غير القانوني تحليق الطائرات المسيرة في نطاق مسافة تصل إلى 5 كيلومترات حول أي مطار في سنغافورة دون ترخيص، وتصل عقوبة انتهاك القانون إلى السجن 5 سنوات.