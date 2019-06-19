أكد البرلمان العربي، دعمه لجمهورية الصومال في الحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحريتها وكرامتها برًا وبحرًا وجوًا.

وجاء ذلك في بيان للبرلمان العربي حول "الوضع في الصومال"، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم في القاهرة، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان.

ودعا البرلمان العربي، كينيا إلى أن تكفّ يدها عن المياه الإقليمية لجمهورية الصومال، التي تمثل جزء لا يتجزأ من المياه العربية، مؤكدا رفض إدعاءتها الباطلة على رسم خارطة جديدة لا أساس لها من الصحة، مع رفض تهديدات التدخل في الشؤون الداخلية للصومال وانتهاك مبادئ حسن الجوار والاتفاقيات الدولية.

وحث البرلمان العربي، الدول العربية المقتدرة على الوقوف إلى جانب جمهورية الصومال التي تخطو خطوات إيجابية في مجال الأمن والاستقرار والقضاء على العناصر الإرهابية وممارستها المنافية لحقوق الإنسان.