شارك الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، في احتفالية يوم البيئة العالمي والذي نظمه جهاز شئون البيئة بالإسكندرية تحت شعار " التغلب على تلوث الهواء ".

وأكد رمضان في كلمته على أهمية التذكير بيوم البيئة العالمي لنشر الوعي، ودعم العمل على مستوى العالم بحماية البيئة من أخطار التلوث. وأضاف أن السبب الرئيسي لتلوث الهواء يرجع إلى الاستخدامات البشرية والعادات السيئة كاستخدام الفحم ومولدات الديزل ووسائل النقل المختلفة وعوادم السيارات ودفن النفايات العضوية وحرق النفايات الزراعية، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية.

ودعا نائب رئيس الجامعة إلى تحسين قوانين البيئة واللوائح التنفيذية البيئية ورفع كفاءة أجهزة المراقبة والتفتيش البيئي الدوري، وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة واستخدام الأبحاث الحديثة للحصول على طاقة نظيفة.

شارك في الاحتفالية المهندسة هدى مصطفى رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، والدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ورؤساء الشركات الصناعية، ورواد العمل البيئي بالإسكندرية.