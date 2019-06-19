سيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلى مدينة السحر والجمال شرم الشيخ، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

ومن المقرر أن تزيد إلى رحلتين أسبوعيا وكذلك تشغيل رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلى كل من الغردقة والأقصر بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت مصادر خاصه بشركة مصر للطيران أن الشركة تعمل حاليا على تدشين أسواق جديدة لها مثل خط واشنطن وكيجالي وغيرها وتوسعه شراكتها، كذلك استقبال الطائرات الجديدة التي تدعم خطط الشركة التوسعية من خلال الاستمرار في تحديث الأسطول، مؤشر لوجود نقلة نوعية من حيث الوجهات الجديدة والخدمات والأسعار التنافسية التي تجذب المسافرين.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة سوف تبدأ في تسيير رحلات من جدة إلى مدينة شرم الشيخ كل يوم خميس على أن تكون أول رحلة اعتبارا من غد الخميس.

وحرص محمد عبد النبي، مدير إقليم السعودية وبلال محمود مدير مكتب المدينة المنورة، وأحمد وجدي مدير مكتب جدة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والتنسيق مع كافة الجهات للاستمتاع بتجربة السفر مع الشركة.