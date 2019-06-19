أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن وزارة الدفاع الروسية تخطط لإنهاء تحديث منظومة الدفاع الصاروخي حول موسكو بحلول العام 2022.

وقال شويجو، خلال اجتماع هيئة قيادة وزارة الدفاع اليوم: "من المقرر الانتهاء من تحديث منظومة الدفاع الصاروخي حول موسكو بحلول عام 2022"، مؤكدًا أن تنفيذ عملية التحديث هذه وغيرها سيضمن حل المهام ذات الأولوية، التي تواجه القوات الجوية الفضائية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد قررت في وقت سابق تعزيز منظومة الدفاع المضاد للصواريخ المخصصة لحماية منطقة موسكو بصواريخ اعتراضية محدثة فائقة السرعة وعالية المناورة من طراز "تي 6 إم 53 نودول".

وكانت وسائل إعلام روسية، قد أشارت إلى تحديث المعدات المخصصة لضمان الدفاع عن موسكو وكل المنطقة الصناعية المركزية في روسيا بمجال الدفاع المضاد للصواريخ والأقمار الصناعية.