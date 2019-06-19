جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية تمنح الدكتوراه الفخرية للسيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة بوخارست الرومانية للدراسات الاقتصادية منحت الرئيس عبدالفتاح السيسي درجة الدكتوراه الفخرية.

وأضاف "راضي"، اليوم، أن قرار الجامعة جاء انطلاقا من دور السيسي في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، ما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

وأكد أن الجامعة ثمنت المساهمة الفاعلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولي، وجهوده الرائدة لصياغة إطار دولي شامل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف بهدف حماية الإنسانية جمعاء، فضلاً عن قيادته للجهود الحثيثة على المستوى الوطني في مصر لمكافحة واحتواء الإرهاب، وهو الأمر الذي انعكس على المستوى الإقليمي.

وأشاد مسئولو الجامعة بجهود الرئيس في تطوير التعليم المصري بشقيه الأساسي والجامعي، من خلال برامج ومشاريع إصلاح أكاديمية جوهرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتأسيس عدد جديد من الجامعات.

كما أشادت الجامعة بالدور الفعال والحرص الملموس للرئيس في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا في جميع المجالات، خاصة في البعد الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة.