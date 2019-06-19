سجل سعر بيع الأسمنت في السوق المحلية تراجعًا بقيمة تتراوح ما بين 130 و150 جنيهًا للطن ليباع بأسعار تتراوح ما بين 790 و830 جنيهًا.

وأرجع متعاملون أسباب التراجع لوفرة المعروض في السوق المحلية، وتراجع سعر بيع حديد التسليح 100 جنيه للطن فى بعض الشركات ليباع بأسعار تتراوح بين 11.700 و11.900 جنيه.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار بيع الأسمنت تراجعت نتيجة وفرة المعروض، وأشار إلى أن أسعار البيع الحالية للشركة العربية للأسمنت سجلت 830 جنيهًا للطن، وأسمنت "أسيك المنيا" بـ835، و"لافارج" بـ810، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات يمر بركود، والطلب يشهد تراجعاً كبيراً.

وأكد الزيني لـ"الوطن"، أن مخزون الأسمنت زاد من يناير إلى يونيو 2018 بنحو 2.3 مليون طن ليصبح الإجمالى 7.1 مليون طن، نافيًا وجود أي تأثيرات على سوق مواد البناء نتيجة خروج شركة أسمنت طرة من السوق، موضحًا أن أى خروج تتبعه زيادة فى الإنتاج فى شركة أخرى، وتراجع سعر بيع طن الحديد 100 جنيه للطن فى المتوسط، وأدت حالة الركود إلى تراجع الأسعار لتتراوح بين 1600 و11900 جنيه للطن.

وتراجع سعر بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم، بنحو قرشين في بنوك "الأهلي المصري، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والمصرف المتحد"، ليُباع بـ16.79 مقابل 16.69 للشراء، فيما استقر في بنك مصرف أبوظبى الإسلامى، الذى يعد الأعلى سعراً لبيع وشراء الدولار ليباع بـ16.82، مقابل 16.73 جنيه للشراء.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها بقيمة جنيه لتصبح جملة الارتفاعات 3 جنيهات خلال يومين، إذ سجّل العيار 24 نحو 722 جنيهًا، وسجّل العيار 21 نحو 632، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 542، ويباع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و56 جنيهًا.