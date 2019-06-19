قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه جار تشكيل غرفة عمليات رئيسية، للعمل على مدار اليوم لمتابعة نقل الجماهير إلى مختلف الاستادات التى تقام عليها مباريات كأس الامم الإفريقية، فضلا عن متابعة نقلهم عند انتهاء المباريات، ولن تغادر الأتوبيسات موقع الاستاد إلا مع آخر فرد من الجمهور.

وأضاف "علي"، لـ"الوطن"، أن هيئة النقل العام ستنقل الجماهير من مختلف الميادين والمحطات، إلى مختلف الاستادات التى تقام عليها المباريات، وعودتهم مرة أخرى إلى هذه الأماكن بكل سهولة ويسر، من أجل راحتهم.

ولفت إلى أن أتوبيسات الهيئة ستكون نموذج مشرف خلال فترة البطولة بتقديم خدمة جيدة للركاب من داخل وخارج مصر.

وأشار إلى وجود إقبال على شراء اشتراكات هيئة النقل العام خلال فترة البطولة، وتقدر قيمتها بـ75 جنيها.