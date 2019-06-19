قالت الدكتورة ندى مسعود، مستشارة وزيرة التخطيط، إن الثورة الصناعية الرابعة التي نحن بصددها الآن حجمها وتأثيرها وتعقيداتها تفوق سابقتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، تعليقا على تصريحات سابقة لها بأن 50% من الوظائف ستختفي بعد 4 سنوات، أن ذلك صحيح للغاية لأنه لابد من التعامل مع تحديات كل ثورة صناعية، مشيرة إلى أن الوظائف التي ستختفي مرتبط بالعلوم الاجتماعية وجزء منها هو تغير شكل الإعلام والصحافة الورقية.

وتابعت أن كذلك السكرتارية والعمالة والورقية والمحاسبة ستختفي ويحل محلها البرامج الالكترونية، وأنشطة بنكية.

واستطردت أنه ستخلق وظائف جديدة في مجالات البرمجة والهندسة الحيوية والحواسيب الالكترونية، موضحة أنه سيتم تدريب والتجهيز الجميع ولن يكون الأمر مفاجئا للموظفين.

وأوضحت أن الحكومة في الوقت الحالي تقوم على تطوير التعليم، وربطه الكامل بالتكنولوجيا.

وقالت ندى مسعود، المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إنَّ 50% من الوظائف الحالية ستختفي بعد 4 سنوات و"علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في التعليم".

وقدمت مسعود تجربة الإصلاح المصرية والتحديات التي قامت بها، جاء ذلك خلال ورشة عمل ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية.