قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هناك تعدي خطير على مهنة الطب من قبل المعاهد المتوسطة الفنية التي تُخرج فنيين بصريات، وأحيانًا فنيين أسنان وخلافه، وأصبحت بعض المعاهد المتوسطة الفنية الطبية تتلاعب بالمسميات من خلال إطلاق اسم أخصائي على خريج هذه المعاهد، وهذا غير صحيح بل يعتبر تزوير.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "التلفزيون المصري"، أن إطلاق اسم أخصائي أو فني على خريج هذه المعاهد يّوهم الخريجيين من هذه المعاهد بأنهم أطباء، مؤكدًا أن بعض خريجي كليات الطب في الخارج حاصلين على الثانوية العامة شعبة "الأدبي" وليس "العلمي".

وأشار إلى أن النقابة حذرت المجلس الأعلى للجامعات، من وجود بعض الأطباء الحاصلين على بكالوريوس طب من بعض الدول الأجنبية، وهم في الأصل حاصلين على ثانوية عامة أدبي من مصر، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب يّحق لهم دخول نقابة الأطباء حال موافقة "الأعلى للجامعات على اعتماد شهادتهم، وهذا تعدي خطير على مهنة الطب.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن عدد كليات الطب الخاصة المعترف بها من قبل الدولة المصرية لا تزيد عن 3 كليات، وخريجين هذه الكليات معترف بهم من نقابة الأطباء.