وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، وخصمها اللدود إيران، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا لمن وصفهم بـ"أعداء" إسرائيل.

وصرح نتنياهو في بيان أصدره مكتبه بعدما شهد تدريبات عسكرية واسعة النطاق شمال إسرائيل "أسمع جيراننا من الشمال والجنوب والشرق يهددون بتدميرنا وأقول لأعدائنا: الجيش الإسرائيلي يملك قوة تدميرية هائلة.. لا تجربونا".

وشمال الحدود الإسرائيلية ينتشر حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من إيران، وقاعدة قوته في لبنان وسوريا التي تتواجد فيها إيران كذلك. وإلى الجنوب يوجد قطاع غزة الذي تحظى حركة حماس التي تحكمه، كذلك بدعم إيران.

وذكرت الاذاعة الإسرائيلية الرسمية أن نتنياهو عقد اجتماعا للحكومة الأمنية، استمر نحو أربع ساعات "في ظل التوتر في الخليج الفارسي". وأضافت أنها المرة الثانية خلال أسبوع يجتمع فيها كبار الوزراء بعد اجتماعهم الأحد.

كما ذكر موقع "والا!" الإسرائيلي الاخباري أن الوزراء ناقشوا إعلان إيران الإثنين أنها وابتداء من 27 يونيو، ستتجاوز الحد الأقصى لمخزونها من اليورانيوم الذي حدده الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 2015. ولم يؤكد مكتب نتنياهو كما لم ينف انعقاد الحكومة الأمنية الأربعاء.

وتزايدت التوترات بين طهران وواشنطن بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض سلسلة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية.