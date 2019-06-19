زار الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة أبحاث الزيتون التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي بمراكش، على هامش مشاركته في اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الدولي للزيتون المنعقدة حاليا بمدينة مراكش المغربية.

شارك في الزيارة؛ السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وقال أبوستيت، إن هذه المزرعة تعتبر من المزارع المعتمدة لحفظ الأصول الوراثية لأصناف الزيتون التي تم تجميعها من حوالي 14 دولة بما فيها مصر، وبها ما يقرب من 11 صنفًا من أصناف الزيتون المصري المتفوقة في الإنتاج من أهمها صنف السلام وحامض ومراقي وعجيزي وابو منقار وسبحاوي وكايرو 7.

كما تفقد وزير الزراعة، والوفد المرافق له، جنبات المزرعة ودارت نقاشات واستفسارات حول أهم المشاكل التي تواجه قطاع الزيتون بشكل عام في المغرب خاصة بمنطقة مراكش.

يذكر أن وزير الزراعة، يرأس حاليًا المجلس الدولي للزيتون، وألقى صباح اليوم، كلمة مصر أمام اجتماعات المجلس، واستعرض فيها مستقبل الاستثمار في مجال زراعة الزيتون.